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Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi.

13.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:24Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hastalıktan ari işletme desteği ödemelerine bugün saat 18.00'den sonra başlanacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hastalıktan ari destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, "Hastalıktan ari işletme desteği ödemeleri çerçevesinde 435 işletmeye, 148 bin 178 baş hayvan için toplam 39,4 milyon lira ödenecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: AA

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