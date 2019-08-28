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Bartın Sağlık Müdürlüğü, hasta kayıt bilgisayarında alışveriş sitelerine giren görevli hakkında soruşturma başlattı

Bartın Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, hastalar işlem sırası beklerken kayıt işlemleri yapan vezne görevlisi kadının bilgisayardan alışveriş yaptığına ilişkin görüntülere Bartın Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

28.08.2019 16:27

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette alışveriş sitelerini gezerken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açarken Bartın Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Bartın Sağlık Müdürü Dursun Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada:

"Sosyal medyada yer alan 'Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti' başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır."

Acil serviste pes dedirten görüntü: Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdiAcil serviste pes dedirten görüntü: Hastalar beklerken kayıt görevlisi alışveriş sitelerini gezdi

Bartın Sağlık Müdürlüğü, hasta kayıt bilgisayarında alışveriş sitelerine giren görevli hakkında soruşturma başlattı

Bartın Devlet Hastanesi, Bartın, Sağlık, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (8)
İŞÇİ49: 657 devlet kanunu değişmeli. bak o zaman gör bu memurları.
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HAKKIM HELAL DEGİL: arkadaş size bedavadan para veren devlet hiçmi denetim yapmıyor hakkım helal degildir öyle biline
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KENAN: Sağlık eğitim bitmiş denetim yok hastaneler çok ileri tarihlere randevu veriyor yan gel yat devri başladı artık dur demenin zamanı gelmedimi bu asalaklar temizlenmeli
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ÖFFF YALAN DÜNYA: ABD BİLE SAĞLIKTA BİZİ KISKANIYOR SANIYORDUK O BİLE YALANMIŞTI
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HAHAHA: gecen bızede oldu acılde herkes tahlil sonuclarının cıkmasını beklıyor acı cekerek adam okey oynuyor tahlilleri verdıkten 2 saat sonra sonuc aldık yarım saatlik iş milleti bekletiyorlar ne zaman cıkar sonuc dıye sormaya gıttık adam okey oynuyor dayı sonuclar ne oldu dedık coktan cıktı dıyo madem oyle sonuc cıktı dıye ekrana versenıze
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DUZELMEZ: Devletin mali deniz yemiyen keriz...
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HACKER: SİSTEM DE HATA VAR
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VATANDAS: Türkiyede hastane ve devlet dairelerinde zaten Yan gelip yatiyorlar teil maaslarini düsünüyorlar iste yiyip iciyorlar Internette oyun oynuyorlar nasil olsa denetim yok,avrupada ins yerinde cay icmek bile yasak Hermes görevini iy yapiyor
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