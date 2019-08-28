Bartın Sağlık Müdürlüğü, hasta kayıt bilgisayarında alışveriş sitelerine giren görevli hakkında soruşturma başlattı

Bartın Devlet Hastanesi acil servisinde kayıt işlem bölümü görevlisinin internette alışveriş sitelerini gezerken işlem için sırada olan hastaları bekletmesi tepkilere yol açarken Bartın Sağlık Müdürlüğü konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Bartın Sağlık Müdürü Dursun Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada:

"Sosyal medyada yer alan 'Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti' başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır."