04.07.2019 19:38
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Hastane bahçesinde araç alev alev böyle yandı

Hastane bahçesinde araç alev alev böyle yandıDÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı.

Hastane bahçesinde araç alev alev böyle yandı
DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki otomobil alev alev yandı.
Yangın, 16,30 sıralarında Akçakoca Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Dağdelen'e ait 14 DP 170 plakalı özel araç hastane bahçesinde park halindeyken bir anda alev aldı. Kısa süre içinde alev topuna dönen araca ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Yanan otomobili görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile alev alev yanan otomobil söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Hastane bahçesinde araç alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
Akçakoca, 3. Sayfa

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