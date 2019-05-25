25.05.2019 22:25
»»

Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

SAMSUN'da, hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Anıl C. (26), sol bacağından vurularak yaralandı.

SAMSUN'da, hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Anıl C. (26), sol bacağından vurularak yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'ndeki özel hastanenin Acil Servisi önünde meydana geldi. Kimliği bilinmeyen şüpheli, iddiaya göre hastane önündeki Anıl C.'ye tabancayla ateş etti. Sol bacağından yaralanan Anıl C., hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde 5 kovan buldu. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun İlkadım, Samsun, Güncel
Kaynak: DHA