Hastane bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.
28.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:08
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde hastalara ilk müdahalenin yapıldığı triaj çadırı kuruldu.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu. Hastalara ilk muayenenin yapıldığı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. - KARABÜK
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine Acil Triaj çadırı kuruldu. Hastalara ilk muayenenin yapıldığı çadırda izolasyon hastalarının sevk işlemleri yapılarak, hastane içerisindeki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. - KARABÜK
Kaynak: İHA