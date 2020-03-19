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Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika: Ankara İbni Sina Hastanesi'nde koronavirüs vakalarının açıklanandan daha fazla olduğu ve umreden gelenlerin vaka sayısını artırdığını söylerken videosu çekilen Uzman Doktor G.Ç, eğitimde olumsuz senaryo üzerinden bir konuşma yaptığını ve kasıtlı olarak videonun bir kısmının paylaşıldığını söyledi. Başhekimlik ise inceleme başlattı.

19.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:08

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği, Uz. Dr. G.Ç.'nin koronavirüs vakalarının daha yüksek olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan videosu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Doktor G.Ç. ise sözlerinin çarpıtıldığını olumsuz bir senaryo üzerinden anlatım yaptığını ve videonun kasıtlı olarak bir kısmının paylaşıldığını ifade etti.

Ankara Üniversitesi'nin Twitter hesabından 'Tıp Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Başhekimliğinden Açıklama' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bugün sosyal medyada dolaşan hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G.Ç.'nin açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup, gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

"AMACIM ZORLU SÜRECİ DAHA İYİ İFADE EDEBİLMEKTİ"

Görev yaptığı hastanede koronavirüs ile ilgili 'uyum eğitimi' sırasında vaka sayılarının daha fazla oldğuna ilişkin konuşması sosyal medyada paylaşılan Uz. Dr. G.Ç. de açıklamasında kendisini savundu. G.Ç., COVID-19 küresel salgını ile ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde sağlık alt yapısının yeniden düzenlenmesi, eylem planı, personelin uyum eğitimi çalışmaları gibi faaliyetler içinde, çok az uykuyla, çok yoğun çalışmayla yer aldığını söyledi. G. Ç., "Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anlatabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabilmek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, olumsuz bir senaryo üzerinde konuşma yaptım. Amacım, hastanede malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zorlu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen konuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi. Ancak, gelinen bu noktada hizmet içi eğitim sırasında kullandığım bazı hatalı sözcüklerin toplumda çok farklı bir algıya sebep olabildiğini gördüm" dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Çok üzgün olduğunu ifade eden G.Ç., "Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olacağım, hastalarıma, üniversiteme, ülkeme hizmet için yoğun çalışmalarıma devam ederken sözcüklerimi daha özenli seçeceğim. Toplumsal olumsuz bir algıya neden olduğum için de herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de başhekimliğin açıklamasını kendi Twitter hesabında paylaşarak, "Yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle hastanelerimizde meslektaşlarımız, tüm sağlık personeli ve doktor hanım da gece gündüz demeden zor koşullarda, yoğun ve fedakarca çalışıyorlar. Doktor hanım şu an bile çalışıyor. Bırakalım çalışmaya, hastalara hizmet vermeye devam etsin" ifadelerini yazdı.

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NE OLMUŞTU?

Dün koronavirüsle ilgili WhatApp gruplarında ve sosyal medyada paylaşılan videoda eğitim veren uzman bir doktor, koronavirüste vaka sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu, umreden gelenlerin hastalığın Türkiye'de gidişatını etkilediğini söylediği ortaya çıktı. Bu video dün infial yarattı.

Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara Üniversitesi, Sina, Güncel

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