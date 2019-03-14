Hastane Binasına Asılan Binali Yıldırım Afişi İndirildi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne asılan pankartı, hastane yönetimi tarafından alınan karar sonrası indirildi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

"İSTANBUL BİZİM İÇİN BİR AŞK HİKAYESİ"

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yenileme çalışmaları nedeniyle taşındığı Sultangazi Devlet Hastanesi binasına AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın fotoğraflarının yer aldığı "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazılı afişler asıldı.

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KAFTANCIOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Sultangazi ilçe seçim kurulu, ve kaymakamlığı o afişleri o hastaneden ya siz kaldırtırsınız ya da biz gelir kaldırmasını biliriz. Suça ortak olmayın" ifadelerine yer verdi.

JET BİR KARARLA İNDİRİLDİ

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran olay sonrası hastane yönetimi, jet bir kararla pankartı indirtti.

İşte pankartın indirildiği o görüntüler;