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Hastane çalışanının görevini ihmal ettiği iddiası

Bartın Devlet Hastanesi'nde görevli bir çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girdiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

28.08.2019 16:02 Hastane çalışanının görevini ihmal ettiği iddiası
Bartın Devlet Hastanesi'nde görevli bir çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girdiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü'den yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan "Bartın Devlet Hastanesinin Acil Servisi'nde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti" başlıklı haberler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır."

Bartın Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Bartın, Güncel

Kaynak: AA

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