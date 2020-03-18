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Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı

Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, maske üretimine geçti Günlük 200 adet üretilen maskeler personellere verilecek Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağız ve burnu kapatan...

18.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:16
Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, maske üretimine geçti
Günlük 200 adet üretilen maskeler personellere verilecek
DİYARBAKIR - Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağız ve burnu kapatan bez maske ve röntgen çıktıları ile yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretmeye başladı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, hastanelerinde günlük 200 adet 3 katlı maske üretimine geçtiklerini belirterek, bununla birlikte röntgen çıktıları ile de yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretimi yaptıklarını söyledi.
Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ağız ve burunu kapatan bez ve röntgen çıktıları ile de yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretimine başladı. Hastane içerisinde kurulan iki farklı terzide yapılan maskeler sağlık personellerine dağıtılmak üzere günlük 200 adet üretiliyor.
"Eksiklik oluşturabilecek maskeleri hastanemizde üretiyoruz"
Yüz ve burnu kapatacak maskelerin yanı sıra röntgen çıktıları ile de yüzü tamamen kapatacak şekilde maske üretimi yapılırken, konu ile ilgili açıklamada bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Başhekim Yardımcısı Dr. Yenal Karakoç, Çin'in Wuhan kentinde aralık ayı başlarında ortaya çıkan ve şuanda dünyanın her yerinde salgın haline gelen korona virüs ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'nin tüm Bakanlıkları koordineli bir şekilde mücadele çalışması başlattığını söyledi. Dr. Karakoç, kendilerinin de Diyarbakır'da yerel hastaneler olarak eksiklik oluşturabilecek ihtiyaçları olan malzemeleri kendi hastaneleri bünyesinde üretmeye başladıklarını dile getirdi.
Hastanede günde 200 adet 3 katlı maske üretiliyor
Sağlık çalışanlarının kullanabilecekleri maskeleri kendilerinin ürettiğini vurgulayan Dr. Karakoç, "Yaptığımız üretimler içerisinde sağlık çalışanlarımızın kullanabileceği 3 katlı tıbbi yüz maskesi olarak tamamladığımız maskeleri hastanemiz içerisinde üretime başladık. Bu yüz maskeleri hastanemiz bünyesinde çalışan personellerimiz tarafından üretiliyor. Bu üretimlerdeki amacımız, Bakanlığımız gerekli tedbirleri almıştır ve bütün illere bu yardımlar bir şekilde ulaştırılmaya başlanmıştı. Bizlerde süreç içerisinde salgın ile ilgili doğabilecek ve ihtiyaç duyulacak tüm hastanemiz içerisinde bu şekilde üretimine geçtik. Bu üretim hastanemiz içerisinde bulunan terzihanelerimizde günlük ortalama 200 adet üretim başlamıştır ve biz bu sayıyı artırmak için malzeme temini yapılarak artıracağız" dedi.
Eski röntgen çıktılarında yüz koruyucu maske üretiliyor
Stoklarında bulunan röntgen çıktılarından yüzü tamamen katacak şekilde yüz maskesi de ürettiklerini aktaran Dr. Karakoç, "Yine aynı şekilde bütün halkımızın bildiği gibi zamanında kullandığımız röntgen çıktılarımız bulunmaktadır. Bu röntgen çıktı stoklarımızı bulundukları yerden çıkardık ve hastanemiz içerisinde malzemeler uygun şekilde donatılarak yüzü tamamen katacak şekilde yüz maskeleri haline getirildi. Bu yüz maskeleri şüpheli veya olası vakaların temasında bulunabilecek sağlık çalışanlarımız için hastanemiz içerisinde üretime başlamıştır. Herkesin bildiği gibi bakanlığımız genel olarak tüm sağlık çalışanlarımız için gözlük ve yüz koruyucu ekipmanlarının temini yapmıştır. Bizlerde önlem amaçlı gelecekte her hangi bir sıkıntıya girmemek maksadı ile hastanemizin içerisinde üretime başladık" diye konuştu. Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı

Kaynak: İHA

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Hastane, çalışanları için maske üretmeye başladı
Etiketler : Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Genel

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