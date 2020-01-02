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Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden gaz sızdığı iddiası üzerine, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

02.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:31

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde havalandırma sisteminden sızdığı öne sürülen gaz paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde hastanenin acil bölümde bazı çalışanlar boğazlarında yanma hissetti. Gaz sızıntısından şüphelenen çalışanlar hastaların kaldığı odaların kapılarını kapattı.

İNCELEME YAPILDI

Hastaneye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gaz sızıntısının hissedildiği koridorun boşaltılmasının ardından AFAD ekipleri cihazlarla inceleme yaptı. Bir süre çalışma yapan AFAD ve itfaiye ekipleri hastaneden ayrıldı.

Hastane yönetiminden konuya dair açıklama yapılmadı.

Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

İtfaiye, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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