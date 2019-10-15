Hastane Cami çevre düzenlemesi yapılıyor

Düzce Belediyesi mahalle sakinlerinin taleplerine göre hazırladığı çalışma planını kesintisiz şekilde uygulamaya devam ediyor.



Düzce Belediyesi şehri merkezi genelinde yürüttüğü bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda hazırlanan program çerçevesinde Eski Acil mevkiinde bulunan Hastane Camii çevresinde düzenleme işlemi başlatıldı. Cami cemaatinin talebi üzerine avlu kısmında dinlenme alanı eksiklerini gideren ekipler, parke taş örme çalışması ile mahallelinin kullanımı için daha temiz ve düz ortak kullanım alanı kazandırdı. Ekipler tarafından yapılan açıklamaya göre ortak kullanım alanlarının düzen ve tertibini sağlamak üzere muhtelif mahallelerde benzer çalışmalar yapılmaya devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA