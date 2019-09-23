Haberler » Güncel » Haber

Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler

Sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, tedavisi sonrası taburcu oldu. Hastane çıkışında bir kişinin Bahçeli'nin koluna girmesi dikkat çekti.

23.09.2019 15:56

Soğuk algınlığına bağlı üst solunum yolları enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye kaldırılan MHP lideri Bahçeli, tedavisinin tamamlanmasının ardından saat 15:40 sıralarında taburcu edildi. Çıkışta basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Bahçeli'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.

ALKIŞLAR ARASINDA HASTANEDEN AYRILDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bahçeli, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı. Bahçeli'nin tedavisinin saat 15:30 sıralarında sona erdi. MHP lideri saat 15:40 sıralarında alkışlar arasında hastaneden ayrıldı.

ÇIKIŞTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Hastaneden ayrıldığı esnada kendisini karşılamaya gelenleri selamlayan Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadı. Hastane çıkışında MHP Lideri'nin koluna bir kişinin girmesi dikkat çekti.

Özel kalem müdürü, BahçeliÖzel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı

BahçeliBahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldıMHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu olduSon Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler

MHP, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
16:22 İstanbul havalimanı'ndaki taksicilerin turizm eğitimi başladı (2)
16:22 İran yargısından "özelleştirmeler usulüne uygun yapılmalı" uyarısı
16:22 Bursa'da otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
16:22 Ankara devlet bahçeli taburcu edildi
16:22 Yozgat fuat oktay terörü kaynağında bertaraf edeceğiz
16:22 Ankara çakarlı araç kullanımında yeni dönem başlıyor
16:22 Otomobilin çarptığı karaca tedavi altına alındı