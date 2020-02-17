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Hastane duvarlarını matematiksel objelerle renklendirdiler

Erzurum'da bir grup öğretmen ve öğrenci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin duvarlarını matematiksel objeler çizerek renklendirdiler.

17.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:48Hastane duvarlarını matematiksel objelerle renklendirdiler
'da bir grup öğretmen ve öğrenci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin duvarlarını matematiksel objeler çizerek renklendirdiler.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Matematik öğretmeni Fatma Tufançlı koordinatörlüğünde yürütülen projede, öğrencilerle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi pediatri polikliniği duvarları matematiksel objelerle renklendirildi.

Proje kapsamında matematikle çocuklar arasında bir bağ kurarak matematiğe olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Tufançlı ayrıca hastaneye gelen çocukların ilgilerini başka bir noktaya kaydırarak hastane ortamının vermiş olduğu endişelerden uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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