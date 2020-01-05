Haberler » 3. Sayfa » Hastane faresi son işinde yakalandı - Haberler

Hastane faresi son işinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta hastaneleri dolaşarak, hasta yakınlarının çantasını çalan hırsızlık zanlısı, son işinde yakalandı.

05.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:30 Hastane faresi son işinde yakalandı
'ta hastaneleri dolaşarak, hasta yakınlarının çantasını çalan hırsızlık zanlısı, son işinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta özel hastaneleri hedef alan bir kişinin şüpheli tavırlarından yola çıkarak takip yapan asayiş ekipleri, hastaların ve yakınlarının eşyasını çalan şahsı yakaladı. Hasta yakınlarının dalgınlığından faydalanarak hırsızlık yaptığı belirlenen 29 yaşındaki Şerafettin B.'nin evinde yapılan aramada çaldığı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Suçunu itiraf eden Şerafettin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:00   10 dolar gönderene çıplak pozlarını gönderiyor! Sebebini öğrenenlerin ağızları açık kaldı - Haberler
18:58   Akşener: Libya konusunda 'meçhule hayır' dedik - Haberler
18:56   İYİ Parti Yerel Yönetimler Çalıştayı - Haberler
18:56   Samsun'da alev alev ev yangını - Haberler
18:50   Manisa Ülkü Ocakları üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Haberler
18:49   Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehgnan: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olcak - Haberler
17:54   AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti - Haberler
17:45   Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi - Haberler
17:29   Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü - Haberler
17:24   Hasan Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesini İsrail istedi - Haberler
5.01.2020 19:11:56