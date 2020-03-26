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Hastane gibi market

Şanlıurfa'da bir markette, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastaneleri aratmayan tedbirler alındı.

26.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:10
Hastane gibi market
Şanlıurfa 'da bir markette, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastaneleri aratmayan tedbirler alındı. Ateşi ölçülen müşterilen dezenfekte edildikten sonra alış veriş yapabiliyor. Marketin kasasında ise konulan bariyerlerle müşteri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe korunuyor.

Türkiye 'de korona virüs salgınına karşı, insan sirkülasyonunun en fazla olduğu yerlerden olan marketler de müşterilerini ve çalışanlarını virüsten korumak için tedbirlerini arttırdı. Şanlıurfa'da giriş kapılarına uyarı yazıları asılan bir market alışveriş için gelenlerin önce ateşini ölçüyor, ardından kolonya ikram edip ellerini dezenfekte etmeleri sağlanarak güvenli alış veriş ortamı sağlanıyor. Alış verişini yapan vatandaşların kendi aralarındaki ve market çalışanları arasındaki sosyal mesafeyi korumaları için kasaların olduğu alana "Sağlığınız için bu alanda bekleyin" uyarıcı yazılarla birlikte bariyerler konuldu. Markette görevli personelin tamamı ise eldivenli ve maskeli hizmet veriyor.

Markette korona virüs tedbirler artırıldı

Halkın ve personellerin sağlığını korumak için markette güvenlik uygulamaları başlattıklarını belirten market yetkilisi Saadet Aişeoğlu, "Korona virüs ilk defa Türkiye'de görülmesinin ardından marketlerde yoğunluk yaşandı. Şanlıurfa'da yoğun bir kent olduğu için bizde bazı tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirimizi hem halk hem de çalışanlarımız için almak zorundaydık. Korona virüsün ilk belirtisi yüksek ateş olduğun için müşterilerimizi ilk önce kapı girişinde ateşini ölçüyoruz. Markette sosyal mesafe alanları oluşturduk. Marketin her yerine uyarıcı yazılar yazdık. Bütün personellerimizin maske ve eldiven takmalarını zorunlu hale getirdik. Personellerimiz için 3 saate 1 maske ve eldiven değişikliği yapılıyor. Marketin giriş ve çıkışında dezenfekte ürünlerini konumlandırıyoruz. Market içerisinde kolonya kullanımı artırıldı. Müşteriler korona virüs ilk kez Türkiye'de çıkmasının ardından markete gıda ve temizlik ürünlerine talep etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Markette yoğunluk olarak gıda ve hijyenik ürünler alan müşterilerde, korona virüs tehdidi nedeniyle marketin böyle bir uygulamanın yapılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, en kısa zamanda salgın hastalığın yok olmasını temennisinde bulundular. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

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