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Hastane inşaatından düşen işçi öldü

Hastane inşaatından düşen işçi öldüKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş (57), yaşamını yitirdi.

05.05.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:40
Hastane inşaatından düşen işçi öldü
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, hastane inşaatından düşen işçi Ahmet Keleş (57), yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde, Değirmendere Yüzbaşılar mevkiindeki devlet hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 2'nci katında çalışan Ahmet Keleş bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Keleş'e müdahalede bulundu. Keleş, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastane inşaatından düşen işçi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gölcük, İşçi, Güncel, Haber

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