Hastane İşçilerinin Kaldığı Prefabrik Yapıda Yangın

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:30



19 Kasım 2018 Pazartesi 15:30

Hastane işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda yangınSİVAS'ta Numune Hastanesinin ek bina inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.Kent merkezinde, yapımlı süren Numune Hastanesi ek binasının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte yangın çıktı. Öğlen saatlerinde binanın ikinci katında başlayan ve kısa sürede büyüyen alevlerin fark edilmesiyle itfaiyeye haber verildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, itfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.