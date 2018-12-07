Hastane konforu evlere taşındı

07 Aralık 2018 Cuma 11:47



07 Aralık 2018 Cuma 11:47

Hastane konforu evlere taşındıPasif hale getirilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çok fonksiyonlu hasta yatakları evde sağlık hizmeti alan hastalara dağıtıldıKayseri genelinde yatağa bağımlı olan 100 hastaya çok fonksiyonlu yatak dağıtılacakKAYSERİ - İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, pasif hale gelen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çok fonksiyonlu yataklar Evde Sağlık Hizmetlerinden faydalanan ve yatağa bağlı olan hastalara dağıtılıyor. Vatandaşlar uygulamadan memnun kalırken, evde sağlık hizmeti alan hastalar, hastanelerdeki konfora kavuştu. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Kayseri Şehir Hastanesi'ne taşınma sürecinde pasif hale gelen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çok fonksiyonlu yataklar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne başvuran hasta yakınlarına dağıtılıyor. Yapılan muayeneler ve raporlar sonrasında yatak ihtiyacı olan hastaların evlerine hastanelerde kullanılan yataklar, yine sağlık personeli tarafından götürülerek monte edildi.İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile çalışmaya devam ediyoruz. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanemizin pasif hale getirilmesi sonucunda elimizde kalan hasta karyolalarını Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz vasıtasıyla hastalarımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Bu vesile ile evde yatağa bağımlı hastalarımızın ve yakınlarının dualarına talibiz" dedi.Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından yatak teslim edilen hasta yakını Nihal Kahraman, "Geçen hafta Evde sağlık hizmetlerine başvurduk hemen geldiler muayenesini yaptılar ve yatalak olduğunu raporladılar. Yatak isteğinde bulunduk" diyerek, "Yatak talebimizi hemen hemen gerçekleştirdiler ve 1 hafta içerisinde yatağımız geldi. Buradan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'ye çok teşekkür ediyorum vermiş olduğu hizmet gerçekten bizim için hayatımız da bayağı bir kolaylık sağladı bunun için Herkese Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Yatak dağıtılan bir başka vatandaş ise, yatağın 9. Kata kadar çıkarıldığını ifade ederek, "İl Sağlık Müdürlüğü evde sağlık hizmetleri tarafından yatak verildiğini duyduk. Dün müracaatımızı yaptık. Bugün de yatağımız geldi. Önce sağlık müdürlüğüne ve çalışanlarına emeği geçenlere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sağlık çalışanları ellerinde 9. kata kadar çıkarttılar ayrı bir zahmet çektiler. Çok sağ olsunlar buda gösteriyor ki İl Sağlık Müdürlüğünde çalışanların tamamı hastalara büyük bir değer veriyorlar görmüş olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yatağına kavuşan ve evde sağlık hizmeti alan bir hasta ise, "Biz daha önceki yıllarda haftalarca istediğimiz ilacı bulamıyorduk. Doktora gidip sıra bekliyorduk. Allah razı olsun ne güzel ilacımız ayağımıza geliyor daha çok hizmetler varmış. Allah razı olsun böyle kimsesizlere yatak verildiği için doğru konuşalım şimdi Allah selamet versin" ifadesinde bulundu.İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 68 hastaya yatak dağıtılırken, toplamda 100 hastaya çok fonksiyonlu yatak dağıtımının gerçekleştirileceği öğrenildi.