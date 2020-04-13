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Hastane önleri yıkanıp dezenfekte edildi

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirde bulunan hastanelerin önünü yıkayıp, dezenfekte etti.

13.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:44
Hastane önleri yıkanıp dezenfekte edildi

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirde bulunan hastanelerin önünü yıkayıp, dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında hastane önlerinde dezenfeksiyon çalışması başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler, Denizli Devlet Hastanesi önündeki Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ile Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri önündeki Üniversite Caddesi'nin yol ve tüm kaldırımlarını sabunlu suyla yıkadı. Cadde boyunca yol ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler, otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti.

SIKI TEDBİRLER SÜRÜYOR

AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, koronavirüse karşı aldıkları sıkı tedbirlerin sürdüğünü belirtip, hastane önlerini yıkayıp dezenfekte ettiklerini söyledi. Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağını kaydeden Başkan Zolan, "Tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güveni için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Üniversite Caddesi, Denizli, Güncel
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