Hastane önünde çatışma: 1'i ağır 5 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. 4 kişi gözaltına alındı. Olay, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye hastane önünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.H.S., K.S., B.S., T.Ç. ve V.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi
Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırıldı.Sebep kantin ihalesiYaralılardan M.H.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, tartışmanın kantin ihalesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Polis
ekipleri olay yerini güvenlik çemberi ile kapatırken olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gazi Yaşargil,Diyarbakır
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:53