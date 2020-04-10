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Hastane önünde el yıkama alanları oluşturuldu

VAN'ın Erciş ilçesindeki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkışlarına koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için sensörlü el dezenfeksiyon otomatları yerleştirildi, el yıkama alanları oluşturuldu.

10.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:48
Hastane önünde el yıkama alanları oluşturuldu

VAN'ın Erciş ilçesindeki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin giriş ve çıkışlarına koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için sensörlü el dezenfeksiyon otomatları yerleştirildi, el yıkama alanları oluşturuldu.

Erciş ilçe Çınarlı Mahallesi'ndeki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi tedbir alındı. Hastanenin giriş ve acil servis önüne sensörlü el dezenfeksiyon otomatları yerleştirildi. Hastane önünde el yıkamak için lavabo yapıldı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Suat Altın, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanede bütün önlemleri aldıklarını söyledi. Aldıkları bu tedbirleri kalıcı hale getirmeyi düşündüklerini anlatan Başhekim Uzm. Dr. Altın, şöyle konuştu:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında triyaj alanlarımızı öne çektik. Bir de el yıkama alanları yaptık. Acil çıkışı ve çeşitli yerlere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirdik. Bu çalışmaya insanlar büyük talep gösterdi. Şu anda çalışan personel ve hastanemize gelen hastalarımız giriş çıkışlarda ellerini yıkayıp dezenfekte ediyorlar. Bunun yanında hastanemize gelen herkese maske veriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bu uygulama bir ilktir. Biz bu uygulamayı sadece koronavirüs tedbirleri kapsamında değil, bundan sonra da kalıcı hale getirmeyi düşünüyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Erciş, Güncel
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