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Hastane önünde fenalaşan kadına sağlık görevlileri müdahale etti - NEW

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı neredeyse 2000'e ulaştı.

01.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 23:41
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı neredeyse 2000'e ulaştı.
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, ülkede salgının merkezi haline gelen eyalette vaka sayısının artmaya devam ettiğini ve bu sayının 83 bin 712'ye çıktığını söyledi.
New York'ta 12 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 3 binin üzerinde kişinin yoğun bakımda bulunduğunu bildiren Cuomo, virüs yüzünden ölenlerin sayısının ise 1941'e yükseldiğini ifade etti.
New York'ta 16 bin kişi virüsten ölebilir
Cuomo, veriler doğrultusunda yapılan birtakım tahminlere göre ise New York'ta 16 bin kişinin virüs yüzünden hayatını kaybedebileceğini vurguladı.
Salgının temmuza kadar devam edebileceği öngörüsünde bulunan Cuomo, gençler arasında sosyal izolasyon uyarılarının hala dikkate alınmadığını, bu yüzden basketbol sahası gibi tüm oyun alanlarının kapatılabileceğini kaydetti.
"Normale döneceğimizi sanmıyorum, yeni normale alışacağız"
Cuomo, "Bu deneyimin bizi nasıl değiştireceğini düşünmeye başlamalıyız. Bir daha asla eskisi gibi olmayacağız. Normale döneceğimizi sanmıyorum, yeni normale alışacağız ve bu yüzden bu değişim ve dönüşümün pozitif olması için uğraşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de şimdiye kadar 190 bin 740 kişi virüse yakalandı, 4 bin 127 kişi ise hayatını kaybetti.
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Hastane önünde fenalaşan kadına sağlık görevlileri müdahale etti - NEW

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

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Hastane önünde fenalaşan kadına sağlık görevlileri müdahale etti - NEW
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