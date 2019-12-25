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Hastane önünde otomobilin 2 yayaya çarpma anı kamerada

ÇORUM'da hastane yakındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

25.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:14 Hastane önünde otomobilin 2 yayaya çarpma anı kamerada

ÇORUM'da hastane yakındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca (67), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alınıdı. Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Hastaneye muayene için giden ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca'ya, İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şerife Gülmez ve Fahri Karaca, ağır yaralandı.Yaralanan iki kişi, olay yerine çağrılan ambulansla yakında bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazada şok yaşayan şüpheli sürücü de, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERDA

Bu arada kaza anı ise, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin yaya geçidinden yolun karşıya geçmeye çalışırken, otomobilin hızla çarptığı ve savrulduğu görülüyor.



Hitit Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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