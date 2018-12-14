14 Aralık 2018 Cuma 11:26



14 Aralık 2018 Cuma 11:26

Hastane önünde şüpheli valiz paniği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik kapı girişine bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan valiz boş çıktıSİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik kapı girişine bırakılan şüpheli valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik kapı girişine bırakılan eski bir valizi görenler bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Başhekimlik girişi araçların ve vatandaşların girişine kapatıldı. Polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelip özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli valizi uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Hastane önünde paniğe neden olan çanta boş çıktı.