02 Aralık 2018, 15:57
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Eski Karısını, Hastane Otoparkında 19 Bıçak Darbesiyle Öldürdü

Samsun'da cani, 1 çocuk annesi eski karısını bir hastanenin otoparkında 19 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anlarını anlatan görgü tanıkları, katilin kaçarken, "Namus meselesi" dediğini söyledi.

Samsun'da cani, 1 çocuk annesi eski karısını bir hastanenin otoparkında 19 yerinden bıçaklayıp kaçtı.Olayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Kanlar içinde kalan Merve Özcan'ın, ambulansla Samsun Eğitim Hastanesinin acil servisine götürüldüğünde öldüğü ortaya çıktı.

EVLİ ÇİFT BOŞANDI

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikamet eden Enis Adem Şahin ile Merve Özcan boşandılar.

KIZINI GÖRMEK İSTEYEN BABA SAMSUN'A GELDİ

Çiftin kızları mahkeme kararıyla annesine verildi. Merve Özcan memleketi Samsun'a yerleşti. Enis Adem Şahin de Çorlu'dan otomobiliyle kızını görmek için Samsun'a geldi. Enis Adem Şahin ile Merve Özcan Samsun'da buluştular.

19 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Bir süre sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkına gelen eski karı koca arasında tartışma çıktı. Enis Adem Şahin, hastanenin otoparkında eski karısını 19 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler. Kanlar içinde kalan Merve Özcan, ambulansla Samsun Eğitim Hastanesinin acil servisine götürüldüğünde öldüğü ortaya çıktı.

YAYA OLARAK KAÇTI

Enis Adem Şahin ise otomobili ile olay yerinen kaçtı ve hemen yakında bulunan Ulugazi TOKİ konutlarına aracını park edip yaya olarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis önce otomobil ardından da kaçan şahsı buldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Enis Adem Şahin, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"NAMUS MESELESİ" DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Görgü şahitleri dehşet anlarını anlatarak adamın kadına ardın ardına bıçağı saplayıp kaçarken de "namus meselesi" dediğini söylediler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun
02 Aralık 2018 Pazar 15:57



YORUMLAR (12)
VİCDAN : Neden öldürmek? Kim mutlu oldu böyle bir son ile? Katil... Maktül... Çocuk... Ailelerin durumu... :(((
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28 2
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K DENİZ: Yandı yandı yandı yürekler yandı biri mezara biri hapise çocuğu sorarsanız kim bilir nerde kalck hiç yoktan ana ynindydi babada gitti zor yavrucaga bu
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38 1
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YİGİDO: Allah senin belani versin,ne Namusu?? Kadindan bosanmissin be Beyinsiz Vicdansiz,Kizina ne diyeceksin Anneni öldürdüm,Hükümete yalvariyorum böylelerini Idam edin Kardesim,yada icerde Adam tutun harcattirin!!
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25 2
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MAPUSHANE,DEN: Kizi, nin bundan sonra babasini görmek istiyecegini hic sanmiyorum, kendisi de hapsane, de ömrünü gecirecek , cevrenin etkisinde kalmistir.
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9 1
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GURBETCİ : Erkeklik değil bu yani?? Basbaya kıskançlık ve ilgiye mahrum kalan kişi bu zanlı adam
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