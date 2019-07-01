01.07.2019 20:14
Haberler » Güncel » Haber

Hastane otoparkında otomobil yangını

Hastane otoparkında otomobil yangınıAYDIN'da Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hastane otoparkında otomobil yangını
AYDIN'da Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kıraç, bugün annesini ameliyat ettirmek için Nazilli Devlet Hastanesi'ne geldi. Kıraç, otomobilini park ettiği sırada aracın motor kısmında bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobildekileri dışarıya çıkaran Kıraç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itafiye ekipleri otomobildeki yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, otomobil çekici yardımı ile hastane bahçesinden çıkarıldı.Hastane otoparkında otomobil yangını
Kaynak: DHA
Nazilli , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:30 İsrail Dışişleri Bakanı BAE'yi ziyaret etti
21:30 Fransa'da Türk kebapçıya saldıranlardan biri yakalandı
21:28 EDİRNE Kırkpınar haftası, renkli görüntülerle başladı
21:26 Özbekistan jeolojik arama-keşif çalışmalarını hızlandıracak
21:23 Antalya'da "büyük operasyon" merak uyandırdı
21:22 Edirneli oto yıkamacıdan 'iyilik' kampanyası
21:18 Milas'ta orman yangını