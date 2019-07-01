01.07.2019 21:44
Haberler » Güncel » Haber

Hastane otoparkında otomobil yangını

Hastane otoparkında otomobil yangını

AYDIN'da Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AYDIN'da Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kıraç, bugün annesini ameliyat ettirmek için Nazilli Devlet Hastanesi'ne geldi. Kıraç, otomobilini park ettiği sırada aracın motor kısmında bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobildekileri dışarıya çıkaran Kıraç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itafiye ekipleri otomobildeki yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, otomobil çekici yardımı ile hastane bahçesinden çıkarıldı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Nazilli , Aydın , Güncel

Son Dakika Haberleri
22:45 Gençlerbirliği yeni sezona 'merhaba' dedi
22:44 Irak'taki Sadr Hareketi lideri "milis güçlerini" lağvetti
22:43 İÜ Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi açıldı
22:41 Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
22:40 Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı
22:40 İş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
22:39 Devrilen traktörün altında can verdi