16 Kasım 2018, 08:51
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Hastane Otoparkında Silahlı Kavga: Baba ile Oğlu Öldü

Hastane Otoparkında Silahlı Kavga: Baba ile Oğlu Öldü

Adana'da hastane otoparkında meydana gelen silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Adana'da hastane otoparkında meydana gelen silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olay, Yüreğir İlçesi bulunan bir kamu hastanesi otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Büyükgöçer (69) ve oğlu Ozan Büyükgöçer (35) hastane otoparkında ciplerinin içerisinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında baba Ahmet ve oğlu Ozan Büyükgöçer ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba oğul hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren yapan 2 kişiyi yakalama çalışmaları başlattı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA) Yüreğir,Adana
16 Kasım 2018 Cuma 08:51