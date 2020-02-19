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Hastane otoparkındaki otomobil alev aldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında, otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

19.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:00Hastane otoparkındaki otomobil alev aldı

KOCAELİ'nin ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında, otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Darıca'daki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Park halindeki 55 ABV 743 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer çalışanlar, alevlere müdahale ederken, itfaiyeye verildi. İhbarla otoparka gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç, çekiciyle taşınırken, sahibine ulaşılamadı.



Farabi, Darıca, Güncel

Kaynak: DHA

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