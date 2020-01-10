Haberler » Güncel » Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü - Haber

Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü

İskenderun Gelişim Hastanesi personeli, Gültepe İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören 455 öğrenciye, kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

10.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:16Hastane personeli 455 öğrencinin yüzünü güldürdü
Gelişim Hastanesi personeli, İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitim gören 455 öğrenciye, kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

Öğrencilerin sevinçle karşıladığı hediyeler, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Koordinatörü H. Ozan Yaşar, Başhekim Dr. Ömer Suha Caymaz, İskenderun Gültepe Ortaokulu Müdürü Mustafa Aksay'ın katıldığı programla dağıtıldı.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, ihtiyaç sahibi öğrencilere katkıda bulunan İskenderun Gelişim Hastanesi personeline duyarlılığından dolayı teşekkürlerini sundu.

Hastane Koordinatörü H. Ozan Yaşar ise öğrencilere katkıda bulundukları için mutlu olduklarını dile getirdi. - HATAY

İskenderun, İskender, Gültepe, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:38  Mamak Çözüm Merkezine bir yılda 38 bin çağrı - Haber
12:38  Anaokulunda öğrencilere kötü muamele yapıldığı iddiasına soruşturma - Haber
12:38  20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular bugün sona eriyor - Haber
12:34  Servis şoförleri kazasız bir yıl için kurban kesti - Haber
12:33  Arıcak'ta öğrencilere mont ve bot hediye edildi - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10:20  Drift yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira ceza kesildi - Haber
08:22  Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor - Haber
10.01.2020 12:40:16