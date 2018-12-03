Hastane Personeli Engelliler İçin İşaret Diliyle Klip Çekti

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:20

Tokat'ın Zile ilçesinde devlet hastanesi personeli, engelliler için işaret dilini kullanarak klip çekti.Zile Devlet Hastanesi çalışanı 20 kişi, Halk Eğitim Merkezinde açılan kursta işaret dili öğrendi. Hastane yönetimi de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla klip çekmeye karar verdi. İşaret dili öğrenen 20 personelin katılımıyla 2 gün süren çalışmalar sonucu "Sev kardeşim" adlı parçaya klip çekildi.Hastane Başhekimi Atilla Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ay boyunca 20 personele işaret dili eğitimi aldırdıklarını söyledi.Personele eğitim aldırırken farkındalık oluşturmak istediklerini de anlatan Bıyık, "Engelli bireylerimize daha iyi hizmet vermek, onları daha iyi anlamak için böyle bir proje yaptık. Tüm personelimiz güzel bir şey ortaya koymaya çalıştı. Güzel bir klip yaptık. Kalbimiz engelli olmasın. Sevgiyi içimizden eksik etmeyelim." diye konuştu.