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Hastane personelinden işaret diliyle 'evde kal' çağrısı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli korona virüsüne karşı hem Türkiye'ye hem de Samsun halkına işaret diliyle "Panik yok tedbir al, Samsun evde kal Türkiye güvende kal" diye mesaj gönderdi.

20.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:06
Hastane personelinden işaret diliyle 'evde kal' çağrısı
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli korona virüsüne karşı hem Türkiye 'ye hem de Samsun halkına işaret diliyle "Panik yok tedbir al, Samsun evde kal Türkiye güvende kal" diye mesaj gönderdi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı evlerden çıkılmaması çağrıları sürerken, Samsun'da sağlık personeli de işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle tüm Türkiye'ye ve Samsun halkına çağrıda bulundu.

Samsun bölgesindeki şüpheli korona virüs vakalarının tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli bir araya gelip işaret diliyle, "Panik yok tedbir al, Samsun Evde kal ve Panik yok tedbir al, Türkiye evde kal" çağrısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Güncel

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