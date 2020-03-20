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Hastane personelinden işaret diliyle evde kal çağrısı

Hastane personelinden işaret diliyle evde kal çağrısı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli korona virüsüne karşı hem Türkiye'ye hem de Samsun halkına işaret diliyle "Panik yok tedbir al, Samsun evde kal Türkiye güvende kal" diye mesaj gönderdiler.

20.03.2020 18:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:51
Hastane personelinden işaret diliyle evde kal çağrısı
SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli korona virüsüne karşı hem Türkiye 'ye hem de Samsun halkına işaret diliyle "Panik yok tedbir al, Samsun evde kal Türkiye güvende kal" diye mesaj gönderdiler.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüsüne karşı evlerden çıkılmaması çağrıları sürerken, Samsun'da sağlık personeli de işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle tüm Türkiye'ye ve Samsun halkına çağrıda bulundular.
Samsun bölgesindeki şüpheli korona virüs vakalarının tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli bir araya gelip işaret diliyle "Panik yok tedbir al, Samsun Evde kal ve Panik yok tedbir al, Türkiye evde kal" çağrısında bulundular. Hastane personelinden işaret diliyle evde kal çağrısı

Kaynak: İHA

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Hastane personelinden işaret diliyle evde kal çağrısı
Etiketler : Türkiye, Samsun, Genel

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