Hastane Personeline 'İşaret Dili' Eğitimi Veriliyor

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Kırşehir'in Kaman İlçesi Kaman Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan personele yönelik 'İşaret dili' eğitimleri veriliyor.Kaman İlçe Devlet Hastanesinde personele yönelik 'İşaret Dili' eğitimleri başladı. Hastane eğitim salonunda gerçekleşen eğitimlerde hastane personeli eğitim alıyor. Amaçlarının işitme engellilerle daha rahat iletişim kurabilmek olduğunu ifade eden Kaman İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Kamil Özdemir, "Hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilen işaret dili eğitimi sayesinde kurs alan personel sayımız çoğalmaktadır. Böylelikle hastanemizden hizmet almak için gelen işitme engelli vatandaşlarımıza ulaşarak problemlerini daha kısa sürede çözebiliriz" dedi. - KIRŞEHİR