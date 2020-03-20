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Hastane talep etti, halk eğitim merkezinde maske dikimine başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde halk eğitim merkezinin usta öğreticileri, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin talebi üzerine gönüllü maske dikimini başladı.

20.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:43
Hastane talep etti, halk eğitim merkezinde maske dikimine başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde halk eğitim merkezinin usta öğreticileri, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin talebi üzerine gönüllü maske dikimini başladı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine günde 5 bin adet maske dikimi gerçekleştirilmeye başlanıldığını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü usta öğreticilerinin hastane yönetiminin verdiğini malzemelerle gönüllü olarak maske diktiğini belirten Açıkyörük, "Koronavirüs nedeni ile maske yetersizliği yaşanmakta. Erdemli Devlet Hastanesi hastaneye gelen vatandaşlara verilmek üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne maske dikimi talebinde bulundu. Gelen talebi karşılamak üzere iki atölye kuruldu ve günlük 5 bin adet maske dikimine başlanıldı. Maske dikiminde 15 usta öğretici arkadaşımız gönüllü olarak çalışmaya başladı. Hastane yönetimimiz kumaşını veriyor hoca hanımlarımız gönüllü olarak dikiyor. Görev alan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Erdemli, Güncel

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