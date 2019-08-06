Haberler» Güncel» Haber

Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına...

06.08.2019 22:15 Hastane taşınırken 10 milyonluk malzeme vurgunu iddiası: 6 gözaltı (2)

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binasına taşınması sırasında aralarında diyaliz makineleri de olan 10 milyon TL değerindeki malzemeyi çalıp, sattıkları iddiasıyla 'Nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, suçu bildirmeme' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden güvenlik görevlisi Alpaslan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden hastane müdürü M.G., acil servis sorumlusu L.A., personel şube müdürü Ş.T., bilgi işlem personeli N.Y. ve güvenlik amiri C.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:27   Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
22:20   Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan önemli açıklama, yarından itibaren vizesiz seyahat başlıyor
22:20   Nihat Özdemir: "Kulüplerimiz alt yapının önemini gördü"
22:20   Eski Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj yaşamını yitirdi
22:20   Düzce'de FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
22:18   AK Parti Sözcüsü Çelik: "Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır"
22:18   İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın