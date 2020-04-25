HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN O-3'TE YÜRÜYÜŞÜ
FATİH'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan temizlikçi görevlilerinden bazıları evlerine ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.
25.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:04
Evine gitmek için yürüyen Mustafa Kaya, saat 11.00'da işten çıktığını belirterek 'Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum, temizlik elemanıyım. Çapa'dan 45 dakikadır yürüyorum. Evim Turgut Reis'te, 1 saatten fazla yürüyeceğim. Sabah işe gittim, öğlen çıktım, araba yok" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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