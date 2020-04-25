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HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN O-3'TE YÜRÜYÜŞÜ

FATİH'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan temizlikçi görevlilerinden bazıları evlerine ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı.

25.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:04
FATİH'te bulunan Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan temizlikçi görevlilerinden bazıları evlerine ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Mesaileri saat 11.00'da biten çalışanlar, Fatih Millet Caddesi'nde bulunan hastaneden çıktı. Toplu taşıma aracı bulamadığını söyleyen temizlik görevlilerinden bazıları kilometrelerce uzaklıktaki evlerine yürümek zorunda kaldılar. O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkiinde yürüyenler kameralara yansıdı.
Evine gitmek için yürüyen Mustafa Kaya, saat 11.00'da işten çıktığını belirterek 'Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum, temizlik elemanıyım. Çapa'dan 45 dakikadır yürüyorum. Evim Turgut Reis'te, 1 saatten fazla yürüyeceğim. Sabah işe gittim, öğlen çıktım, araba yok" diye konuştu. HASTANE TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN O-3’TE YÜRÜYÜŞÜ

Kaynak: DHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, Fatih, Güncel , Haber
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