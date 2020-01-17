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Hastane tuvaletinde cesedi bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi ile anneannesi tutuklandı.

17.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:54Hastane tuvaletinde cesedi bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

'in ilçesinde, devlet hastanesinin tuvaletinde cesedi bulunan yeni doğmuş kız bebeğin annesi ile anneannesi tutuklandı.

Torbalı Devlet Hastanesi'nde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmada, bebeğin annesi Ayşe K'nin ardından anneanne Nebiye K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hastanenin kadınlar tuvaletinde iki gün önce yeni doğmuş kız bebek cesedi bulunmuş, tuvalette doğum yaptığı belirlenen Ayşe K, gözaltına alınmıştı.


Torbalı, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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