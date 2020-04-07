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HASTANE YAPILACAK ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı.

07.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını söylemişti. Video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanı da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
Açıklamaların ardından Atatürk Havalimanı'ndaki son durum sabah saatlerinde görüntülendi. Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü. Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi. HASTANE YAPILACAK ATATÜRK HAVALİMANI’NDAKİ SON DURUM

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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HASTANE YAPILACAK ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ SON DURUM
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