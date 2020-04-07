Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı.

07.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlanan kargo terminallerinin bulunduğu bölgede son durum görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması ardından Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlana bölgelerde hazırlık çalışmaları başladı. Kargo terminallerinin bulunduğu bölgede yaşanan hareketlilik kameralara da yansıdı. Havalimanında park halinde bulunan uçaklar ve uçakların iniş kalkışlarının ise devam ettiği görüldü.
(Armağan Yılmaz - Emre Baba - Sümeyye İnal/İHA) Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı’ndaki son durum görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Güncel

Haberin Videosu :

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım Haberler
17 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan kadın: Sana virüs bulaştırdım

Son Dakika Güncel Haberleri

11:28: - Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:26: DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber 11:26: Araziye 400 tavuk ölüsü atan çiftlik sahibine 88 bin lira ceza - Haber 11:26: Akdeniz'de korona virüs ile mücadele aralıksız sürüyor - Haber 11:26: LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz online deneme sınavı - Haber 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var - Ekonomi 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler