Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi Kargo terminalinin bulunduğu alanda hareketlilik dikkat çekti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı.

07.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:49
Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
Kargo terminalinin bulunduğu alanda hareketlilik dikkat çekti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bin yataklı hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlanan kargo terminallerinin bulunduğu bölgede son durum görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı.
Erdoğan'ın açıklaması ardından Atatürk Havalimanı'nda hastane yapılması planlana bölgelerde hazırlık çalışmaları başladı. Kargo terminallerinin bulunduğu bölgede yaşanan hareketlilik kameralara da yansıdı. Havalimanı'nda park halinde bulunan uçaklar ve uçakların iniş kalkışlarının ise devam ettiği görüldü. Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı’ndaki son durum görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Genel

Haberin Videosu :

Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:28: Nadir Hastalıklar Ağı'ndan Kovid-19 sürecine ilişkin açıklama - Haberler 11:27: Havayı ultraviyoleyle temizleyen solunum cihazı geliştirdiler - Haberler 11:27: Kurudere köyü karantina altına alındı - Haberler 11:26: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Haberler 11:24: Belediye garajında yangın çıktı, 2 minibüs yandı - Haberler 11:14: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var 10:27: Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı - Haberler 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı - Haberler 10:00: Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu - Haberler 09:55: Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi - Haberler 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem