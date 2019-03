Hastane Yapılarımız Sağlık Turizminin de Merkezi Olacak"

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin "Bulunduğu noktada son hizmet veren, hastanın o sağlık kuruluşundan başka bir yere sevk edilmediği, üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olan ve klinik araştırmalarıyla, eğitimiyle de üst noktada hizmet veren hastaneler şehri olarak hizmet veriyor olacak. Bugüne kadar 9 tanesini açtık. Hastane yapılarımız her geçen gün sağlık turizminin de merkezi olacak." dedi.Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Polikliniğinin açılışına katılan Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 dönemine kadar icraatın yapılacağı bir dönem olacağını belirterek, bu dönemi daha hızlı karar alınan, daha pratik, daha hızla sonuca giden bir icraat dönemi olarak gördüklerini, bu dönemde sağlıkta da yapacaklarının son derece önemli olacağını vurguladı.Koca, "Özellikle yeni dönemde 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetini her alanda vermek istiyoruz. Vatandaşın erişimini özellikle bu anlamda kolaylaştırmak istiyoruz. Sağlıkta dünyada geldiğimiz çıtayı biliyorsunuz. Yeni dönemde şehir hastanelerimizle sağlıkta geldiğimiz noktayı taçlandırmak istiyoruz." dedi."Sağlık üssü olarak hizmet veriyor olacak"Şehir hastanelerinin kamu-özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Koca, "Bulunduğu noktada son hizmet veren, hastanın o sağlık kuruluşundan başka bir yere sevk edilmediği, üniversitelerimizle iş birliği içerisinde olan ve klinik araştırmalarıyla, eğitimiyle de üst noktada hizmet veren hastaneler şehri olarak hizmet veriyor olacak. Bugüne kadar 9 tanesini açtık. Hastane yapılarımız her geçen gün sağlık turizminin de merkezi olacak." diye konuştu.Yeni dönemde yerlileşme ve millileştirmeye de özellikle önem vereceklerini belirten Koca, şöyle devam etti:"Avcılar'da inşaatı devam eden ek binamız var. Bu ek binayla toplam bölgede hizmet veren hastanenin yatak kapasitesi 420 yatağa ulaşmış olacak. 420 yatakla birlikte birçok müdahalenin yapıldığı, eğitim ve araştırma kimliğinin de olduğu bölgede, bir sağlık üssü olarak hizmet veriyor olacak. Sağlık üssü olarak hizmet veren birçok nitelikli hizmetin yapılabiliyor olduğu hastaneyle birlikte burayla entegre olan bölgede sağlık kuruluşları yapmayı da hedefliyoruz."Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerine, 420 yataklı entegre olabilecek sağlık kuruluşunu yapmayı hedeflediklerinin de sözünü veren Koca, "Özellikle yapılan ek binanın büyüklüğünü de biliyorsunuz. Var olan hastane, 100 yataklı ilavesiyle 420 yatağa da çıkabilecek olan, kapalı alanı ek planı sadece 34 bin 120 metre kare olan, 13 bin 620 metre kare arsa üzerinde yapılan yoğun bakım sayısıyla da 19 yoğun bakımı olan, poliklinik yapısıyla 26 ilave ettiğimiz, depreme dayanıklı son derece modern bir yapı Avcılarımıza hizmet etmiş olacak." dedi."31 Mart'ı sadece bir mahalli seçim olarak görmemeliyiz"Bakan Koca, 31 Mart'ın sadece bir mahalli seçim olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:"Her geçen gün farklı bir konjonktürden geçtiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Her geçen gün vicdandan, adaletten, merhametten yoksun bir küresel dünyada yaşıyoruz. Dünyanın iyiliği için bölgesinde, kendi ülkesinde ve dünyada güçlü olan dünyanın iyiliği için güçlü Türkiye'ye ihtiyaç var. Zor bir coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Bu sorumluluklarımızın gereği olarak, oyumuzun kutsal olduğunu ve oyumuzun gereğini yapmak zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım."Konuşmasının ardından polikliniğin açılışını gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin 8. katından, yan taraftaki inşaat çalışmalarını inceledi.