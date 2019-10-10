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Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası

Kırıkkale'nin Karakeçili Devlet Hastanesinde yemeğin içinden 'kertenkele' çıktığı iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

10.10.2019 16:54Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiası
Kırıkkale'nin Karakeçili Devlet Hastanesinde yemeğin içinden 'kertenkele' çıktığı iddialarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "09 Ekim 2019 tarihinden itibaren bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında çıkan Karakeçili İlçe Hastanemizde yemek servisi sırasında tespit edilen uygunsuz yemek konusu ile ilgili çıkan haberlere istinaden, İl Sağlık Müdürlüğümüzce konu hakkında işlemler başlatılmış olup, ilgililer hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" denildi. - KIRIKKALE

İl Sağlık Müdürlüğü, Karakeçili, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: İHA

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