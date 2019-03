Hastane Yönetiminden Yaşlılara Moral

Kaynak: İHA

Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında hastane yönetimi huzurevini ziyaret ederek yaşlılara moral verdi."18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında Liv Hospital Samsun yönetimi anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret eden hastane yönetimi huzurevi sakinlerine moral verdi.Sahra Sıhhiye Okulu Bando Komutanlığı Yaşlılar Haftası Konseri verirken, Masal Bahçesi Anaokulu öğrencileri, Yakakent Çok Programlı Lisesi ve Liv Hospital Samsun yönetimi huzurevi sakinlerine moral ziyaretinde bulundu.Liv Hospital Samsun yönetim ekibi, minik öğrenciler ve gençler bu yıl da büyüklerini yalnız bırakmadı ve hediye ve çiçeklerle onları mutlu etti. Liv ailesini her yıl görmekten mutluluk duyan yaşlılar ziyaretçileri ilgiyle karşıladı ve sohbet etti.Liv ailesinin her yıl olduğu gibi bugün de yanlarında olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürü Bayram Yücel , "Artık onlar bizden, içimizden biri oldu. Sağ olsunlar büyüklerimizi önemsiyorlar ve ziyaret ediyorlar. Huzurevi sakinlerini bu ziyaretlerle mutlu görmek bizim için en güzel şey. Vefa, unutmamak unutulmamaktır. Liv ekibine, bizlere her yıl Yaşlılar Haftası Konseri veren Sahra Sıhhiye Okulu Bando Komutanlığı'na, miniklerimize, gençlerimize minnettarız. Yüreklerine sağlık" dedi. - SAMSUN