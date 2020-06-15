Hastanede 2 grup arasında kavga

Gaziantep'teki bir özel hastanede çıkan bıçaklı kavgada, 1'i hemşire 4 hastane çalışanı yaralandı.

15.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:49
Gaziantep'teki bir özel hastanede çıkan bıçaklı kavgada, 1'i hemşire 4 hastane çalışanı yaralandı.
Düztepe Mahallesi'ndeki bir özel hastanede, 2 hasta yakını grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Hastane güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle taraflar hastane dışına çıkarıldı.
Kısa süre sonra gruplardan biri bıçaklarla tekrar hastaneye gelerek hem çalışanlara hem de karşı tarafa saldırdı.
Polisin araya girmesiyle yatışan olayda 1 hemşire, 2 güvenlik görevlisi ve 1 hasta danışma görevlisi yaralandı.
Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Basınla paylaşılan görüntülerde ise kavga anı ve hastane personelinin yaralanması yer aldı. Hastanede 2 grup arasında kavga

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, kavga, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Antalya’da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter’dan tepki yağdı Haber
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Haberler››Güncel››Hastanede 2 grup arasında kavga - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı - Haber 16:59: Başkan Çalık: "Beylikdüzü tüm dünyada sembol oldu" - Haber 16:59: Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi - Haber 16:59: Mezitli'de caretta carettalar için uyarı levhası - Haber 16:58: Vali Karadeniz: Kastamonu'da koranavirüs vakalarında artış var - Haber 16:22: Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı - Magazin 15:59: Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı - Haber 15:49: Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi - Haber 15:34: Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı - Haber