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Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf

Günde ortalama 110 ameliyatın yapıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yıpranan cerrahi el aletlerinin bakım ve onarımı için kurulan birim sayesinde, 2,5 ayda 1 milyon liraya yakın tasarruf sağlandığı bildirildi.

29.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:08Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf
Günde ortalama 110 ameliyatın yapıldığı Katip Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yıpranan cerrahi el aletlerinin bakım ve onarımı için kurulan birim sayesinde, 2,5 ayda 1 milyon liraya yakın tasarruf sağlandığı bildirildi.
Ege Bölgesi'nin en büyük hastanelerinden biri olan bin 100 yataklı hastanede 6 yıl önce 38 yeni ameliyat salonunun açılmasının ardından günlük ameliyat sayısı ortalama 110'a yükseldi.
Hastane yönetimi ameliyatlarda kullanılan, zaman içinde yıpranmaya bağlı zarar gören el cerrahi aletlerinin bakım giderlerinin artması nedeniyle bakım ve onarım birimi kurmaya karar verdi.
Görev yapacak teknisyenleri eğitime gönderen hastane yönetimi, ameliyathanelerin bulunduğu binada 2,5 ay önce birime ait atölyeyi hizmete soktu.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları birimin İzmir genelinde bir ilk olduğunu, 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirtti.
Yüksek iş hacmi ve sirkülasyonu olan hastanede çok fazla sayı ve çeşitlilikteki el aletlerinin her an ameliyata hazır tutulmasının önemli bir maliyet gerektirdiğini kaydeden Gürbüz, şöyle konuştu:
"Bakım ve onarımın kurumumuz çatısı altında yapılıyor olması tasarrufun yanı sıra bakım ve onarımdaki el aletlerinin sisteme hızlı dönmesini de sağladı. Bu birim 2,5 ay zarfında kurumunuza yaklaşık 1 milyon lira tasarruf sağlamıştır. İleriki dönemlerde diğer kamu hastanelerine de hizmet vererek hastanemizin bu alanda bir eğitim merkezi olmasını planlamaktayız."

Çelebi, İzmir, Sağlık

Kaynak: AA

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