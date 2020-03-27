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Hastanede dezenfektan hırsızlığı kamerada

Hastanede dezenfektan hırsızlığı kamerada Başhekim Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asılan dezenfektan kutusunun çalınması, güvenlik...

27.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:34
Hastanede dezenfektan hırsızlığı kamerada
Başhekim Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu
KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asılan dezenfektan kutusunun çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hastane başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kocaeli'de bulunan Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asılan el dezenfektanı kutusunun çalınması kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, sorunlara dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.
"Hastanemizde bu durumlarla karşı karşıya kalıyoruz"
Sosyal medyadaki hesabından uyarılarda bulunan hastane başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, "Hastanemizde böyle bir durumlarla bu süreçte bile karşı karşıya kalıyoruz. Ben bunlara pandemi hırsızları diyorum. Bu konularda özenli olmaya çalışıyorum. Şahsın yüzünde maske olduğu için bu görüntüleri paylaştım. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Vatandaşlarımız daha duyarlı ve özenli olması gerekiyor. Maalesef bazı kişilerin kullandığı maske veya eldivenleri hastanemizin bahçesine ortalık yere attıklarına da şahit oluyoruz. Temizlik personelimiz bunlarla mücadele ediyor. Bunları sağlığımız ve çevre temizliği için çöp kovalarına atalım. Bunun yanında yine sosyal medyada insanlarımızın moralini bozan, aslı olmayan paylaşımlar yapılıyor. Ben bunları sosyal medya teröristi olarak nitelendiriyorum. Hepimiz dikkatle davranmalıyız. Biz sağlık çalışanları olarak titizlikle ve yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Sağlık Bakanımız öncülüğünde bir alkış kampanyası başlatıldı. Bu kampanya sağlık çalışanlarımızı ziyadesiyle motive ettiği için şükran ve saygılarımızı arz ediyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak darp edilmediğimiz zaman, kötü davranışla karşılanmadığımız zaman bizde halkımızı alkışlayacağız" ifadelerini kullandı. Hastanede dezenfektan hırsızlığı kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Güneş, Darıca, 3. Sayfa

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Hastanede dezenfektan hırsızlığı kamerada

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