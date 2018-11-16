Hastanede "Diyabet Okulu" Açıldı

Yalova
Sağlık İl Müdürlüğü, Çınarcık Devlet Hastanesi'nde "Diyabet Okulu" açıldığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Diyabet Okulu"nun Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen "Türkiye
Diyabet Önleme ve Kontrol Programı" kapsamında açıldığı belirtildi.
Okulla birlikte diyabetli bireylerin interaktif katılımı ve hastalık hakkında bilinçlenmelerinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Eğitimlerimizde diyabetli bireylerin gündelik hayatta karşılaştığı sorunlar, diyabetin organlar üzerinde yapacağı olumsuz etkiler ve hasarların önlenmesi, diyabetli bireylerde beslenmede nelere dikkat edeceği, egzersizin önemi insülin uygulamaları, evde kan şekeri takibi ile ilgili konularda bilgi verilmektedir." denildi.
Açıklamada, Yalova İl Sağlık Müdürlüğü
diyetisyeni Merve Yücel tarafından diyabet hastalarına bilgilendirme yapıldığı ifade edilerek, hastaların sorularının cevaplandırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca eğitime katılanlara "Diyabet Okulu Diploması" verildiği aktarıldı.