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HASTANEDE DOKTOR VE HEMŞİRENİN ÇANTALARINI HIRSIZ KAMERADA

Kartal'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı.

08.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:06
HASTANEDE DOKTOR VE HEMŞİRENİN ÇANTALARINI HIRSIZ KAMERADA

Kartal 'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, 28 Mart'ta Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir hastanede doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)'nın sırt çantaları ile aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) ve temizlik

görevlisi Sevilay E.(41)'nin cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, Engin K. (31)'yi aynı gün hastane bahçesinde yakaladı.

"Kasten Yaralama" suçundan kaydı bulunan  Engin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı


Kaynak: DHA

Etiketler: Güven Timleri Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kartal, Güncel
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