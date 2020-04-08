HASTANEDE DOKTOR VE HEMŞİRENİN ÇANTALARINI HIRSIZ KAMERADA

Koronavirüse karşı sağlık çalışanları zor şartlarda çalışmaya devam ediyorlar. Fakat vicdansız bir hırsız ise Kartal 'da bir hastanede çalışan doktor, hemşire, güvenlik görevlisinin çanta ve cüzdanlarını çaldı. Vicdansız hırsız polis tarafında yakalanırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Kartal'da doktor ve hemşilerin çantalarını çalan hırsız kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, 28 Mart'ta Kartal Cevizli Mahallesinde bulunan bir hastanede doktor Burcu A.(27) ve hemşire Seren Y.(20)'nın sırt çantaları ile aynı hastanede özel güvenlik olarak görev yapan Dilek E.(31) ile temizlik görevlisi Sevilay E.(41)'nin cüzdanlarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

HASTANE BAHÇESİNDE YAKALANDI

Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, Engin K. (31)'yi aynı gün hastane bahçesinde yakaladı. "Kasten Yaralama" suçundan kaydı bulunanEngin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA